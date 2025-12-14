Abone ol: Google News

Zerenspor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u yendi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Zerenspor, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.12.2025 17:47
Zerenspor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u yendi
  • Zerenspor, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yendi.
  • Maç, Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynandı ve 127 dakika sürdü.
  • Zerenspor, beşinci seti 15-12 kazanarak galibiyeti elde etti.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Zerenspor karşı karşıya geldi.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla konuk takım Zerenspor oldu.

127 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Mustafa Emre Girgin

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Beliz Başkır, Seher Aksoy, Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Rasinska, Tikhomirova (Gizem Cerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Fatma Şekerci, Mijatovic, Kobzar, Nisan Barut)

Zerenspor: Saliha Şahin, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Gatina, Beyza Arıcı, Malinov (Ceren Önal, Özlem Alkan, Mihajlovic, Eylül Karadaş, Malinov, Kübra Akman)

Setler: 25-23, 25-17, 19-25, 17-25, 12-15

Süre: 127 dakika (29, 25, 28, 28, 17)

Eshspor Haberleri