Zerenspor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u yendi

- Zerenspor, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yendi.
- Maç, Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynandı ve 127 dakika sürdü.
- Zerenspor, beşinci seti 15-12 kazanarak galibiyeti elde etti.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Zerenspor karşı karşıya geldi.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla konuk takım Zerenspor oldu.
127 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatöz, Mustafa Emre Girgin
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Beliz Başkır, Seher Aksoy, Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Rasinska, Tikhomirova (Gizem Cerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Fatma Şekerci, Mijatovic, Kobzar, Nisan Barut)
Zerenspor: Saliha Şahin, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Gatina, Beyza Arıcı, Malinov (Ceren Önal, Özlem Alkan, Mihajlovic, Eylül Karadaş, Malinov, Kübra Akman)
Setler: 25-23, 25-17, 19-25, 17-25, 12-15
Süre: 127 dakika (29, 25, 28, 28, 17)