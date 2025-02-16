Zerenspor, Bahçelievler Belediyespor'a şans tanımadı
AA & Ensonhaber

Sultanlar Ligi'nde 21. haftasının açılış mücadelesinde Zerenspor ile Bahçelievler Belediyespor karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Zerenspor oldu.

ZERENSPOR, EVİNDE KAZANDI

Zerenspor: Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan Küçükaslan (Ceren Önal, Gülçin Doğan, Hilal Kocakara, Kochurina)

Bahçelievler Belediyespor: Almodovar, Ceren Nur Domaç, Baird, Czyrnianska, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Inneh, Simay Gazi, Merve Tanyel)

Setler: 25-19, 22-25, 25-23, 25-21

Süre: 108 dakika

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Emre Çalışkan
Editor