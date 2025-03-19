Zerenspor'a yenilen Keçiören Belediyesi küme düştü

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 26. ve son haftasında, Keçiören Belediyesi ile Zerenspor karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla konuk takım Zerenspor oldu.
KEÇİÖREN BELEDİYESİ KÜME DÜŞTÜ
Son maçların ardından Nilüfer Belediyespor ve Keçiören Belediyesi, lig etabını 5 galibiyetle tamamladı.
Nilüfer Belediyespor'un 20 puanına karşılık 16 puanı bulunan Keçiören Belediyesi, Sarıyer Belediyespor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.
MAÇ 137 DAKİKA SÜRDÜ
Keçiören Belediyesi: Fulden Ural, Ceren Karagöl, Jaksic, White, Ergül Avcı, Ndiaye (Dilara Yeşil, Selin Navruz, Yordanova, Burcu Yönder, Ghani)
Zerenspor: Uzelac, Yasemin Şahin, Mihajlovic, İdil Naz Başcan, Kochurina, Hilal Kocakara (Ceren Önal, Şeyma Ercan Küçükaslan, Fatma Beyaz, Malinov, Fabris, Kübra Akman)
Setler: 25-21, 21-25, 26-24, 26-28, 11-15
Süre: 137 dakika
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