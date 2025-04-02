Ziraat Bankkart, Asseco Resovia'yı devirdi

AA & Ensonhaber
CEV Kupası finali ilk maçında temsilcimiz Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Polonya ekibi Asseco Resovia'ya konuk oldu.
Rzeszow kentindeki Podpromie Spor Salonu'nda oynanan mücadeledeki çekişmeli geçen ilk seti ev sahibi ekip, 27-25 önde tamamladı.
Etkili oynadığı ikinci seti 25-21 önde tamamlayarak durumu 1-1'e getiren Ziraat Bankkart, üçüncü seti 25-23 kaybederek 2-1 geriye düştü.
Dördüncü sette hata yapmayan Ziraat Bankkart, bu seti 25-23 önde bitirdi ve yeniden eşitliği yakaladı.
ZİRAAT BANKKART, DEPLASMANDA KAZANDI
Mücadelenin final seti çekişmeye sahne olurken, daha az hata yapan Ziraat Bankkart, beşinci seti 19-17 mücadeleyi de 3-2 kazandı.
RÖVANŞ ANKARA'DA
Müsabakanın rövanşı 9 Nisan Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.
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