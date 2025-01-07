Ziraat Bankkart, İstanbul Gençlikspor karşısında zorlanmadı

AA & Ensonhaber
Efeler Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde lider Ziraat Bankkart ile İstanbul Gençlikspor karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Ziraat Bankkart oldu.
ZİRAAT BANKKART, SET VERMEDİ
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Zonca, Faik Samet Güneş, Stern, Clevenot (Zeka Çağatay Kır)
İstanbul Gençlikspor: Sharifi, Furkan Aydın, Gunter, Enaboifo, Yiğit Savaş Kaplan, Mejias (Muhammed Aray, Armin Afshin Far, Hasan Sıkar, Orçun Ergün, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Mert Nevzat Güneş)
Setler: 25-22, 25-22, 25-18
Süre: 80 dakika (29, 27, 24)
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