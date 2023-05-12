Ziraat Bankkart'ı yenen Halkbank şampiyonu belirleyecek seriyi eşitledi

AA
Voleybol Efeler Ligi final serisi dördüncü maçında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı konuk etti.
Ziraat Bankkart'ın iyi başlamasına rağmen 22-22 eşitliği sağlandığı ilk seti Halkbank 25-23 kazandı.
Halkbank'ın üstün başladığı 2. sette Ziraat Bankkart, 9-9'da skoru eşitlerken Halkbank yeniden iyi oynayarak seti 25-20 kazandı ve 2-0 öne geçti.
3. sete de iyi başlayan Halkbank karşısında oyunda dengeyi kuran Ziraat Bankkart seti 25-19 kazanarak durumu 2-1 yaptı.
Halkbank iyi oynadığı seti 25-16 aldı ve rakibini 3-1 mağlup ederek final serisinde durumu 2-2'ye getirdi.
Ligde sezonun şampiyonunu belirleyecek 5'inci karşılaşma 15 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00'da TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.