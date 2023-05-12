Ziraat Bankkart'ı yenen Halkbank şampiyonu belirleyecek seriyi eşitledi
AA

Voleybol Efeler Ligi final serisi dördüncü maçında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı konuk etti.

Ziraat Bankkart'ın iyi başlamasına rağmen 22-22 eşitliği sağlandığı ilk seti 25-23 kazandı.

Halkbank'ın üstün başladığı 2. sette Ziraat Bankkart, 9-9'da skoru eşitlerken Halkbank yeniden iyi oynayarak seti 25-20 kazandı ve 2-0 öne geçti.

3. sete de iyi başlayan Halkbank karşısında oyunda dengeyi kuran Ziraat Bankkart seti 25-19 kazanarak durumu 2-1 yaptı.

Halkbank iyi oynadığı seti 25-16 aldı ve rakibini 3-1 mağlup ederek final serisinde durumu 2-2'ye getirdi.

Ligde sezonun şampiyonunu belirleyecek 5'inci karşılaşma 15 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00'da TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.