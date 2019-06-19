Kripto paralarla ilgili Türkiye anketi yayınlandı

Özellikle Bitcoin'in inanılmaz yükselişiyle bir anda dünya genelinde popüler hale gelen kripto paralar, bazı büyük şirketlerin de ilgi odağı oldu. Dünyanın en popüler sosyal medya sitesi Facebook da kendi kripto para birimini tanıtarak bu sektöre olan ilgiyi daha da artırmıştı.

Siber güvenlik şirketi Kaspersky’nin yeni anketi, küresel kripto para birimleri adaptasyonun artmış olmasına rağmen, Türkiye’de söz konusu teknolojiyi anlayan yatırımcı sayısının oldukça düşük olduğuna dikkat çekti.

KRİPTO PARALARIN NASIL ÇALIŞTIĞINI BİLEN OLDUKÇA AZ

Kaspersky'nin “Keşfedilmemiş bölge: Tüketiciler neden hala kripto birimlerini benimsemekten çekiniyor” başlıklı raporu, Türkiye’de katılımcılar yüzde 28'inin kripto para hakkında bir fikir sahibi olduğunu ve birçoğunun bu teknolojiyi kullanmak istediğini, fakat yalnızca yaklaşık 10 kişiden birinin (yüzde 12) bu teknolojinin nasıl çalıştığını tam olarak kavrayabildiğini ortaya koydu.

Türkiye’de ankete katılanların yüzde 8’i, kripto para birimlerini oldukça istikrarsız bulduğunu, kullanmaya hazır hissetmek için bu teknolojinin daha istikrarlı hale gelmesi gerektiğini belirtti.

'KRİPTO PARALAR GELİP GEÇİCİ'

Katılımcılar arasında kripto para birimlerinin kalıcı olmadığına dair bir algı olduğu da görülürken, katılımcıların yüzde 26’sı, kripto para birimlerinin “uğraşmaya değmeyecek gelip geçici bir eğilim” olduğuna inanıyor.

Kripto para birimlerine gösterilen ilgi de hafif artarken, katılımcıların dörtte biri olmak üzere yüzde 26’sı, kripto para birimi yatırımı bulunması da gelecekte yatırım yapmak istediğini söyledi.

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