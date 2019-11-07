taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7611
Euro
6.3788
Altın
1491.09
Borsa
101143.74
Gram Altın
276.291
Bitcoin
53605.72

Kristen Stewart'tan Robert Pattinson itirafı

ABD'li oyuncu Kristen Stewart, eski sevgilisi Robert Pattinson hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 07.11.2019 - 07:17..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

ÜÜ

Dünyayı kasıp kavuran seri Twilight ile 18 yaşında şöhrete kavşan Kristen Stewart, Robert Pattinson ile olan ilişkisi hakkında ilk defa konuştu.

"EL ELE YÜRÜYEMEDİK"

Filmin devam ettiği dönemde ilişkilerini paparazziler önünde yaşamak istemedikleri için dışarda el ele bile tutuşmayan çift, “Bu malzemeyi onlara vermek istemiyoruz diyorduk ama sonuçta el ele yürümemiş olduk ve bu çok saçma” dedi.

"TEKLİF ETSEYDİ KABUL EDERDİM"

Stern’in “Robert ile evlenir miydin? sorusuna Stewart, “Bilemiyorum, aslında bunu istemiştim. O benim ilk aşkım. Asla geleneksel biri olmadım ama yaşadığım her ilişkide onun tek olduğu hissini aldım. Eğer evlilik teklif etseydi kabul ederdim” dedi.

Kristen Stewart'tan Robert Pattinson itirafı

KIZ ARKADAŞINA EVLENME TEKLİFİ EDECEK

Senarist Dylan Meyer ile altı yıldır birlikte olan Stewart, gerçekten aşık olduğunu ve kız arkadaşına evlenme teklifi etmek için sabırsızlandığını da belirtti.

Kristen Stewart'tan Robert Pattinson itirafı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

327
Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

120
Galatasaray'a 6 Kasım yaramıyor

Galatasaray'a 6 Kasım yaramıyor

259
Mustafa Cengiz'in Real Madrid yorumu yeniden gündemde

Mustafa Cengiz'in Real Madrid yorumu yeniden gündemde

133
11 bin bilim insanı uyarıyor: Küresel felaket yakın

11 bin bilim insanı uyarıyor: Küresel felaket yakın

16
Emlakta 'maket ev' dolandırıcıları mercek altında

Emlakta 'maket ev' dolandırıcıları mercek altında

14
Adanalı albinolar, 4 mevsim gölge arıyor

Adanalı albinolar, 4 mevsim gölge arıyor

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir