Kristen Stewart'tan Robert Pattinson itirafı

Dünyayı kasıp kavuran seri Twilight ile 18 yaşında şöhrete kavşan Kristen Stewart, Robert Pattinson ile olan ilişkisi hakkında ilk defa konuştu.

"EL ELE YÜRÜYEMEDİK"

Filmin devam ettiği dönemde ilişkilerini paparazziler önünde yaşamak istemedikleri için dışarda el ele bile tutuşmayan çift, “Bu malzemeyi onlara vermek istemiyoruz diyorduk ama sonuçta el ele yürümemiş olduk ve bu çok saçma” dedi.

"TEKLİF ETSEYDİ KABUL EDERDİM"

Stern’in “Robert ile evlenir miydin?” sorusuna Stewart, “Bilemiyorum, aslında bunu istemiştim. O benim ilk aşkım. Asla geleneksel biri olmadım ama yaşadığım her ilişkide onun tek olduğu hissini aldım. Eğer evlilik teklif etseydi kabul ederdim” dedi.

KIZ ARKADAŞINA EVLENME TEKLİFİ EDECEK

Senarist Dylan Meyer ile altı yıldır birlikte olan Stewart, gerçekten aşık olduğunu ve kız arkadaşına evlenme teklifi etmek için sabırsızlandığını da belirtti.