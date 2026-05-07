Kübra Yapıcı cinayetinde 2 zanlı tutuklandı

Türkiye, kan donduran bir cinayet haberiyle sarsıldı...

Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın cesedi, ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesi dün gece yakılmış halde bulundu.

İncelemede Yapıcı'nın silahla öldürülerek gömüldüğü, cesedinin ardından gömüldüğü yerden çıkarılarak yakıldığı ortaya çıktı.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılan soruşturmada İlyas Umut D.'nin cesedin bir kısmının Korkuteli Barajı’na atıldığını itiraf etmesi üzerine, gece saatlerinde yapılan operasyonla Ataberk S. de ekipler tarafından gözaltına alındı.

CESEDİN BİR BÖLÜMÜ ANTALYA'DA BARAJDA BULUNDU

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada cinayetin işlendiği silah Burdur'un Ağlasun ilçesinde, Yapıcı'nın cesedinin bir bölümü ise Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki barajda bulundu.

TUTUKLANDI

Şüpheli İlyas Umut D. ile Ataberk S., emniyetteki işlemlerin ardından bugün tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edilmişti.

Hakim karşısına çıkan 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.