Kucağında bebekle ders anlattı

ABD'deki bir üniversitede öğrencisinin bakıcı bulamadığı için sınıfa getirmek zorunda kaldığı bebeğini, ders boyunca taşıyan öğretim üyesinin fotoğrafı, sosyal medyada adeta olay oldu.

50 DAKİKALIK DERS BOYUNCA TUTTU

Olay, ABD'nin Georgia Eyaleti'ndeki sanat okulu Morehouse Üniversitesi'nde gerçekleşti. Amerikan basınında çıkan haberlere göre baba Wayne Hayer, bakıcı bulamayınca bebeği Assata'yı derse götürmek zorunda kaldı, durumunu öğretim üyesine açıkladı. Öğretim üyesi Nathan Alexander, öğrencisinin 'iyi bir şekilde not alabilmesi için' 50 dakikalık ders boyunca bebeği tutmayı önerdi.

TEBRİK TELEFONLARI YAĞDI

Bebeği taşıyarak ders anlattığı fotoğrafların sosyal medyada yayılmasından sonra Alexander'a, tebrik ve takdir mesajları yağdı. ABD merkezli internet sitesi Buzzfeed'e yaptığı açıklamada, çocuğunun olmadığını ifade eden Alexander, "Ağlamaya başlayacağınden endişelendim ama mükemmel geçti. Son derece iyi huyluydu." dedi.

BAŞKA ÖĞRETMENLER DE DESTEK VEREBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından profesöre, destek mesajları yağdı. Sosyal medyadan öğrencilerine, bebek bakımı için destek vermeye hazır olduğunu söyleyen başka öğretmenler de oldu. Assata'nın annesi Firda Hayer, Facebook üzerinden yayınladığı bir mesajla öğretim üyesi Alexander'a ve diğer sosyal medya kullanıcılarına destekleri için teşekkür etti.