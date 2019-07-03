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Küçük kıza cinsel istismar sanığına 15 yıl hapis cezası

İzmir'de eşinin kuzeninin kızına nitelikli cinsel istismarda bulunan zanlı, karar duruşmasında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 03.07.2019 - 11:10..
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Kocasından boşanan H.M. geçen yıl mayıs ayında, işe gitmek için evden çıkıp, o dönem 10 yaşında olan kızı İ.M. ile 8 yaşındaki oğlu H.M.'yi, evde yalnız kalmamaları için kuzeni S.B.'nin İzmir'in Torbalı ilçesindeki evine bıraktı.

Ancak S.B., bir süre sonra komşusuna gitmek için evden çıktı.

BAŞINDA BİT OLDUĞUNU SÖYLEYİP BANYOYA SOKTU

S.B.'nin kocası Gökhan B., iki kardeş İ.M. ve H.M. ile evde yalnız kaldı. Gökhan B. bu durumu fırsat bilip, başında bit olduğunu söylediği İ.M.'yi banyoya götürerek, yıkamak istedi. Gökhan B., bir süre direnen İ.M.'ye banyoda nitelikli cinsel istismarda bulundu.

Küçük kıza cinsel istismar sanığına 15 yıl hapis cezası

ÖĞRETMENİ DAVRANIŞLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİ FARK ETTİ

Ayrancılar Mahallesi'ndeki ilkokulda dördüncü sınıfta okuyan İ.M.'nin rehber öğretmeni, öğrencisinin davranışlarında bir gariplik sezdi. Öğretmenin konuşmak için odasına çağırdığı İ.M., başından geçenleri anlattı. Durum, okul yönetimi tarafından jandarmaya bildirildi ve ardından soruşturma başlatıldı. Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alınan İ.M.'ye, burada ayrıca fiziki muayene de yapıldı. Çıkan raporda, livata bulgusuna rastlandı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Gökhan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçen yıl temmuz ayında sanık Gökhan B. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan hazırladığı iddianame, İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bir yıldır süren davanın son duruşmasına, tutuklu sanık Gökhan B., küçük kızın annesi H.M. ve tarafların avukatları katıldı. Son savunmasını yapan Gökhan B., suçlamaları kabul etmeyerek, beraatine karar verilmesini istedi.

Küçük kıza cinsel istismar sanığına 15 yıl hapis cezası

CEZASI 3 YIL İNDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gökhan B.'yi 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 15 yıla düşürdü.

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