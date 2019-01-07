Küçük Prens, TRT Radyo 1'de yayınlanacak

TRT İstanbul Radyosu, radyo oyunları geleneğini bu kez Antoine De Saint-Exupery'nin kaleme aldığı "Küçük Prens" ile sürdürüyor.

İLK BÖLÜMÜ YARIN

"Arkası Yarın" kuşağı için 7 bölüm halinde hazırlanan "Küçük Prens" oyunu, ilk bölümüyle yarın TRT Radyo 1'de yayınlanmaya başlayacak.

Nevim Yılmaz ve Muhammet Emre Buruşuk'un yapımcılığını üstlendiği projenin yönetimini Uğur Arslanoğlu gerçekleştirdi.

Efektörlüğünü ise Ersin Temelli'nin yaptığı proje, Nejat Çetinok'un çeviri ve uyarlaması ile kayda alındı.

09.40'TA YAYINLACAK

Oyunda, "Küçük Prens" karakterini Oya Küçümen seslendiriyor. Oyundaki diğer karakterleri seslendiren kadroda ise Ali Rıza Kubilay, Oya Ayşegül Prosçiler, Emrah Eren, Şerif Bozkurt ve Tuğba Malik yer alıyor.

"Küçük Prens" oyunu, 8 ve 14 Ocak tarihleri arasında TRT Radyo 1 frekanslarında saat 09.40'ta dinleyiciyle buluşacak.