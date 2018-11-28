Kudüs ve Mescid-i Aksa için ortak hareket çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı ziyaretinde iki kurumun birlikte yapabileceği çalışmalarla ilgili önerilerde bulundu. Ürdün’de gerçekleştirdiği resmi temasların ardından Katar’a geçen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, burada ilk olarak Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Dr. Gays bin Mübarek el Kuvari’yi ziyaret etti. Erbaş yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek, iki ülke arasındaki stratejik, ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin yanında din hizmeti yürüten Diyanet İşleri Başkanlığı ile Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı arasındaki işbirliğinin de en üst düzeye çıkarılmasını istediklerini söyledi.

TERÖRE KARŞI ORTAK HAREKET ETMELİYİZ

Erbaş “İslam toplumlarının güvenlik ve istikrarını tehdit eden şiddet yanlısı akımlar, terör ve tekfir hareketleri gibi yapılarla mücadele alanında karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması konusunda ortak uluslararası konferanslar düzenlememiz çok faydalı olacaktır” diyen Erbaş, şöyle devam etti:

“Dinin genel hükümlerinden uzaklaştırıcı ve ifsada neden olan eylemler ve bu eylemlerin kaynakları, yayılma usulü ve yöntemi ile mücadele metotları hususlarında önleyici yayınlar hazırlanması konusunda işbirliği yapılmalıdır. İnsani ve hayri yardım projeleri alanında vakıflar aracılığı ile bilgi ve tecrübe paylaşımı hususunda işbirliği yapılmalı, ortak projeler uygulamaya konulmalıdır.” dedi

TÜRKİYE MAZLUMDAN YANA OLDU

Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Dr. Gays bin Mübarek el Kuvari ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kuvari, Katar’ın zor günlerinde Türkiye’nin verdiği desteği dile getirerek, “Biz mazlum ve haksızlığa uğramış bir topluluğuz. Türkiye mazlumdan yana bir tavır alarak duruşunu göstermiştir. Biz, Türkiye’nin o zor günlerde yanımızda duruşunu kesinlikle unutmayız. Ve biliriz ki Türkiye zor günlerde bizim yanımızda duracak bir ülkedir. Kötülüklere ve ambargolara karşı göstereceğimiz en güzel duruş, birlik ve beraberliğimizdir. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz daha da ilerilere taşıyarak daha güçlü hale getiririz” dedi.

Kuvari, “Yanlış din algısına hizmet eden akımların başını çeken insanlara karşı verebileceğimiz en iyi ders, bizim doğru din anlayışını anlatmamız ve birlik ve beraberliğimizi sağlamaktır” dedi.

Ziyarette, Başkan Erbaş’a, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Dr. Selim Argun, Prof. Dr. Ramazan Muslu, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın üst düzey yöneticileri eşlik etti.

