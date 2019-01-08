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Külliye çıkışında dağılan John Bolton

YPG’yi kastederek “Kürtleri korumaya yönelik anlaşma yapmadan Suriye çekilmeyeceğiz” diyen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın randevu vermediği Bolton, Külliye çıkışında ne yapacağını şaşırdı.

Haber Merkezi | 08.01.2019 - 21:49..
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Külliye çıkışında dağılan John Bolton

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bugün Ankara'da temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşme talep eden ancak tepki çeken açıklamalarından sonra bu isteği reddelin Bolton, İbrahim Kalın ile bir görüşme gerçekleştirdi.

JOHN BOLTON'UN KÜLLİYE ÇIKIŞI

Görüşmenin ardından Kalın tarafından Bolton'a iki dosya verildi. Dosyaların birinde Türkiye'nin Kürt kardeşlerimizle olan ilişkisi, diğerinde ise YPG'li teröristlerin insan hakları ihlale yer verildi.

İki dosyayla birlikte ülkesine gitmek için Külliye'den çıkan John Bolton, bir an ne yapacağını nereye gideceğini şaşırarak yoluna devam etti.

Külliye çıkışında dağılan John Bolton

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