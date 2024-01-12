12 Ocak 2024 Cuma: Vizyondaki filmler Türkiye salonları bu hafta da dopdolu. Buna göre sinema salonlarında beşi yerli toplam yedi film vizyona giriyor. Haftanın filmlerini birlikte tanıyalım...

AA

Kolpaçino serisinin dördüncü filmi Kolpaçino 4 4'lük, kendisine haksızlık eden dostlarıyla hesaplaşmaya karar veren Özgür'ün hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Şafak Sezer'in, senaryosunu yazıp Aydemir Akbaş ile başrolünü paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Kamil Çetin oturuyor.

Geniş oyuncu kadrosuyla dikkati çeken filmde İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu, Serdar Ortaç, Saba Tümer, Aşkım Kapışmak, Sadi Celil Cengiz, Serkan Şengül, Ali Çatalbaş, Ömer Kurt, Mete Gök, Kubilay Penbeklioğlu, Abidin Yerebakan, Selim Erdoğan ve Cem Kılıç rol aldı.

Arıcı: Ölüm Kovanı

Yılın iddialı ilk aksiyon filmlerinden Arıcı: Ölüm Kovanı, eski bir özel servis ajanı olan Adam Clay'ın sevdiği insanların dolandırılması üzerine intikam almasını anlatıyor.

Jason Statham, Jeremy Irons, Emmy Raver-Lampman, Josh Hutcherson, Bobby Naderi, Minnie Driver ve Phylicia Rashad'tan oluşan usta oyuncu kadrosuna sahip film, Beekeeper olarak bilinen, arıcılık mitolojisine derinden bağlı güçlü ve gizli bir örgütün eski bir ajanının başından geçenlere odaklanıyor.

Narsistle Aşk

Virginie Efira, Melvil Poupaud ve Dominique Reymond'un rol aldığı Fransız yapımı Narsistle Aşk, kendisi için ideal eşini bulduğunu düşünen ancak zaman içinde çok tehlikeli bir adamla toksik bir ilişki içinde hapsolduğunu fark eden bir kadının yaşadıklarını konu alıyor.

Tay 2: Ebabil Takımı

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek TRT ortak yapımı Tay filminin ikincisi Tay 2: Ebabil Takımı, Kudüs'ten Mekke'ye macera dolu bir yolculuğa seyircilerle buluşturuyor.

Ulak atı olmaya çalışan Tay'ın hikayesini beyaz perdeye yansıtan ve Nurullah Yenihan'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde, cesaret, dostluk ve kararlılık gibi değerler hikaye üzerinde vurgulanıyor.

3391 Kilometre

Haftanın dram türündeki filmlerinden Deniz Enyüksek yönetmenliğinde vizyona girecek 3391 Kilometre, birbirlerinden kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini sinema perdesine taşıyor.

Yazar Beyza Alkoç'un "3391 Kilometre" adlı kitabından uyarlanan filmin senaryosunu Fulya Özcan kaleme aldı.

3310'dan Tüm Birimlere

Mazlum Yiğit'in senaryosunu yazıp yönettiği, Hakan Meriçliler, Hülya Diken ve Ayhan Taş'ın rol aldığı 3310'dan Tüm Birimlere filmi, bu hafta yerli aksiyon ve polisiye meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Film, Diyarbakır'a atanan ve bir süre halkın içinde gizlenip şehri tanımaya başlayan bir emniyet müdürünün halk tarafından sevilmesinin ardından bu durumun, bazı çıkar gruplarının işine gelmemesiyle taraflar arasında yaşanan gerilimi odağına alıyor.

Yaşam Koçu

Doğu Demirkol'un senaristliğinde ve Burak Kuka yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın yerli komedi filmlerinden "Yaşam Koçu", kendisini bir anda popüler bir yaşam koçu olarak bulan bir adamın karşılaştığı olaylar etrafında dönüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)