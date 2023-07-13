15 Temmuz Dergi Kapakları Sergisi yarın açılıyor
AA

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Murat Ayar'ın üstlendiği "Türkiye Yüzyılının Kahramanları, 15 Temmuz Dergi Kapakları" sergisi, Dünya Dergiler Birliği ile Belediyesi iş birliğinde hazırlandı.

15 Temmuz girişimini kapaklarına ve sayfalarına taşıyan 50 dergiye ait görselin görülebileceği sergi, yarın 11.30'da Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'nde açılacak.

15 Temmuz'a özel sergi

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne özel olarak hazırlanan sergi, sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. O geceye dair fotoğraflar, gösterilerin yer alacağı duygusal anlara sahne olacak.