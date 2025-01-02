2 Ocak 2024 Perşembe: Vizyondaki filmler

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Cem Gelinoğlu'nun başrolünde oynadığı, Atılgan Gümüş, Eda Akalın, Kevork Malikyan, Macit Koper, Meral Çetinkaya, Metin Coşkun, Sadık Gürbüz, Suna Selen, Vedat Erincin ve Tarık Pabuççuoğlu'nun rol aldığı Tur Rehberi. yılın ilk gününde izleyiciyle buluştu.

Hakan Algül'ün yönetmenliğini üstlendiği film, rehberlik ettiği ilk gezi turunda başına gelmeyen kalmayan bir adamın hikayesini konu ediyor.

İşte haftanın filmleri;

DOĞULU

Bilal Kalyoncu'nun yönetmenliğini üstlendiği "Doğulu", dram ve aksiyon karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyor.

Savaş Satış, Onur Akbay, Melih Özkaya, Cansel Elçin ve Duygu Arda'nın oynadığı film, iki arkadaşın uzun yıllar kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra kendilerini amansız bir intikam serüveninin içinde bulmasını anlatıyor.

ACI KAHVE

Nazan Kesal, Buse Buçe Kahraman, Reha Özcan ve Şerif Erol'un başrollerini paylaştığı Acı Kahve, yarın vizyona girecek.

OH, CANADA

Paul Schrader tarafından çekilen Oh, Canada, Vietnam Savaşı'nda askerlik yoklamasına girmemek için Kanada'ya kaçan Kanadalı-Amerikalı bir solcu olan, ölümün eşiğindeki, işkence görmüş bir yazarın hayatını inceliyor.

Richard Gere'in başrolünde oynadığı filmde Uma Thurman, Jacob Elordi, Victoria Hill, Michael Imperioli, Caroline Dhavernas, Penelope Mitchell, Kristine Froseth ve Megan MacKenzie rol aldı.

NOSFERATU

Robert Eggers'ın ünlü sinemacı F. W. Murnau'nun 1922 yapımı aynı isimli klasiğinden uyarladığı Nosferatu, bir genç kadına aşık olan ve daha önce hiç anlatılmamış bir dehşete neden olan korkunç vampir arasındaki takıntının gotik hikayesini işliyor.

Ağırlıklı olarak fantastik unsurlar taşıyan filmin oyuncu kadrosunda Bill Skarsgard, Lily-Rose Depp, Emma Corrin, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe, Nicholas Hoult, Ralph Ineson ve Simon McBurney yer alıyor.

HÜDDAM 5: ZUHUR

Utku Uçar'ın çektiği, Sevim Oyar, Eser Ağçalı ve Engin Yüksel'in oynadığı Hüddam 5: Zuhur, yeni yılın ilk haftasında yerli korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.