2022 Grammy Ödülleri ne zaman verilecek? İşte Grammy adayları...

Grammy Ödülleri, dünyadaki en prestijli müzik ödüllerinden bir tanesidir.

Müzik severlerin dört gözle beklediği görkemli tören, bu sene 64'üncü kez gerçekleşecek.

Eski ismiyle Gramofon Ödülü olarak anılan bu ödül, 1958 yılından beri düzenleniyor. İsminden dolayı da ikonik ödülü altın bir gramofon şeklinde.

Öte yandan Grammy Ödülleri her yıl 108 kategoride, 30 farklı müzik türünde ödüller veriyor.

Peki bu sene Grammy Ödülleri ne zaman verilecek? İşte 2022 Grammy Ödül Töreni tarihi...

31 Ocak’ta Los Angeles’taki Crypto.com Arena’da kapalı alanda yapılması planlanan 64. Grammy Ödül Töreni, nisan ayına ertelenmişti.

Görkemli tören, 4 Nisan'da sahiplerini bulacak.

YILIN KAYDI

"I Still Have Faith In You," ABBA

"Freedom," Jon Batiste

"I Get A Kick Out Of You," Tony Bennett & Lady Gaga

"Peaches," Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

"Right On Time", Brandi Carlile

"Kiss Me More," Doja Cat Featuring SZA

"Happier Than Ever," Billie Eilish

"Montero" (Call Me By Your Name), Lil Nas X

"drivers license," Olivia Rodrigo