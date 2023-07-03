2023 yılının ilk yarısında en çok izlenen filmlerden üçü yerli yapım Yılın ilk altı ayında en çok izlenen 10 filmden üçü yerli yapım oldu. 167'si yeni, toplam 367 filmin vizyona girdiği ilk 6 ayda, toplam izleyici sayısı 15 milyon 864 bin 802'ye ulaştı.

AA

2023 yılının ilk yarısında izleyiciler tarafından en çok izlenen filmler belli oldu. İşte en çok izlenen filmler...

Rafadan tayfa Galaktik Tayfa

İsmail Fidan'ın yönetmenliğini ve müziklerini üstlendiği, senaryosunu Ozan Çivit'in kaleme aldığı "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa", 2 milyon 852 bin 482 izleyiciyle yılın ilk 6 ayında en çok izlenen film oldu.

Hızlı ve Öfkeli

Aksiyon ve maceraseverleri sinema salonlarına çeken "Hızlı ve Öfkeli", 1 milyon 484 bin 597 kişi tarafından izlenerek, en çok izlenen filmler arasında ikinci sırada yerini aldı.

Avatar: Suyun Yolu

Gişe rekortmeni Avatar'ın 13 yıl sonra vizyona giren devam filmi "Avatar: Suyun Yolu", en çok izlenen yapımlar arasında 3. sıraya yerleşti.

James Cameron'un yönetmenliğini üstlendiği, Sam Worthington, Sigourney Weaver ve Zoe Saldana'nın başrollerinde oynadığı film, 16 Aralık 2022'de vizyona girdi.

ABD yapımı filmi 2023'te 1 milyon 357 bin 113 kişi izlerken, toplam izleyici sayısı ise 2 milyon 672 bin 123 oldu.

Kutsal Damacana: 4

Şafak Sezer, Ersin Korkut, Müjde Uzman, Nilgün Belgün ve Erhan Yazıcıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı "Kutsal Damacana 4", listenin 4. sırasında yer aldı.

Kamil Çetin'in yönettiği yapımı 1 milyon 147 bin 111 kişi izledi.

John Wick 4

John Wick serisinin son filmi "John Wick 4", sinemaseverlerin en çok izlediği filmler arasında 5. sıraya yerleşti.

Keanu Reeves'in başrolde oynadığı yapımı izleyenlerin sayısı 1 milyon 43 bin 233'e ulaştı.

Gerilim ve aksiyon türündeki film, başına koyulan ödülle onlarca kiralık katile karşı savaşan John Wick'in, özgürlüğünü elde etmek için Yüksek Şura'ya karşı mücadelesini anlatıyor.

Çizmeli Kedi: Son Dilek

Animasyon sevenleri sinema salonlarına çeken "Çizmeli Kedi: Son Dilek", 816 bin 621 kişi tarafından izlenerek, listenin 6. sırasında yer aldı.

Januel Mercado ile Joel Crawford'ın yönettiği film, kötülüğüyle nam salmış Dilek Yıldızı'nı bulmak için Kara Orman'a doğru maceraya çıkan Çizmeli Kedi'nin, eski ortağı ve düşmanı Yumuşak Pati Kitty'den yardım istemek zorunda kalması sonrası gelişen olayları anlatıyor.

İllegal Hayatlar

Cenk Çelik'in yönettiği, kaçak kumarhane işletmeye çalışan bir adamın hikayesini işleyen "İllegal Hayatlar" en çok izlenen 7. yapım oldu.

Sosyal medyada "Röportaj Adam" olarak bilinen, youtuber ve içerik üreticisi Mahsun Karaca'nın başrolünde oynadığı yapımı 677 bin 306 kişi izledi.