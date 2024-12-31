2024 yılında anavatanına dönen eserler

AA & Ensonhaber

2024’te İngiltere, Yunanistan, Fransa ve ABD başta olmak üzere pek çok ülkeden tarihi değerler yurda geri kazandırıldı.

Yoğun diploması ile 2024'te ülkeye döndürülen 1.149 eserden biri de Geç Kalkolitik döneme ait Kilia tipi idol taşı oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi, 2024’te de ülkemizden kaçırılan tarihi eserlerin iadesi için yoğun bir mesai harcadı.

13 BİN 268 ESER YURDA GERİ DÖNDÜ

2002'den bu yana iade edilen tarihi eser sayısı; 13 bin 268'e ulaştı.

2024'TE 1.149 TARİHE ESER ANA VATANINDA

2024’te 1.149 tarihi eser ülkemize iade edildi:

-Fransa'dan Gönüllü İadesi Sağlanan Eserler - 2 adet

-Almanya'dan Gönüllü İadesi Sağlanan Roma Dönemine Ait Pişmiş Toprak Vazo -1 adet

-İngiltere'den İadesi Sağlanan Milet Kökenli Kore Torsosu -1 adet

-İngiltere’den Gönüllü İade Alınan Bronz İmparator Heykeli -1 adet

-İtalya’dan İadesi Sağlanan Pişmiş Toprak Eserler -11 adet

-İsviçre’den Gönüllü İade Alınan Mermer Yazıt Parçası -1 adet

-ABD’den Gönüllü İade Alınan Lekytos Görünümlü Pişmiş Toprak Vazo -1 adet

-İngiltere’den İadesi Sağlanan Mustafa Dede Tarafından İstinsah Edilen Kur'an-ı Kerim -1 adet

-ABD’den Gönüllü İade Alınan Heykel Başı -1 adet

-ABD’den İadesi Sağlanan Bronz Kline - 1 adet

-ABD’den İadesi Sağlanan Eserler - 14 adet

-ABD’den İadesi Sağlanan Bintepeler Nekropol Alanı Kökenli Kolye - 1 adet

-Danimarka’dan İadesi Sağlanan Eserler - 49 adet

-İsviçre’den İadesi Sağlanan Kandil, Madalyon ve Sikkeler - 9 adet

-Yunanistan’dan İadesi Sağlanan Sikkeler - 1.055 adet