2025'in en iyi filmleri seçildi: İşte o liste... Prestijli sinema kurumu Amerikan Film Enstitüsü, yılın en iyi 10 filmini seçti. Ödüllendirilen filmlerin listesinde "Savaş Üstüne Savaş", "Günahkârlar" ve "Frankenstein" öne çıktı.