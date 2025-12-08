Abone ol: Google News

2025'in en iyi filmleri seçildi: İşte o liste...

Prestijli sinema kurumu Amerikan Film Enstitüsü, yılın en iyi 10 filmini seçti. Ödüllendirilen filmlerin listesinde "Savaş Üstüne Savaş", "Günahkârlar" ve "Frankenstein" öne çıktı.

Yayınlama Tarihi: 08.12.2025 09:08
  • Amerikan Film Enstitüsü, 2025'in en iyi 10 filmini açıkladı.
  • Listede "Savaş Üstüne Savaş", "Günahkârlar" ve "Frankenstein" öne çıkıyor.
  • Diğer filmler arasında "Avatar: Fire and Ash" ve "Marty Supreme" yer alıyor.

2025 yılı sona ererken yılın enleri açıklanmaya devam ediyor.

Sinema tutkunlarının gözü ise "en iyi filmler" listesinde.

Amerikan Film Enstitüsü, 2025'in en iyi 10 filmini duyurdu.

Peki, 2025'in en iyi filmleri hangileri oldu? İşte, o liste...

2025'İN EN İYİ FİLMLERİ

AVATAR: FIRE AND ASH

BUGONIA

FRANKENSTEIN

HAMNET

JAY KELLY

MARTY SUPREME

ONE BATTLE AFTER ANOTHER

SINNERS

TRAIN DREAMS

WICKED: FOR GOOD

