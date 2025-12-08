2025'in en iyi filmleri seçildi: İşte o liste...

- Amerikan Film Enstitüsü, 2025'in en iyi 10 filmini açıkladı.
- Listede "Savaş Üstüne Savaş", "Günahkârlar" ve "Frankenstein" öne çıkıyor.
- Diğer filmler arasında "Avatar: Fire and Ash" ve "Marty Supreme" yer alıyor.
2025 yılı sona ererken yılın enleri açıklanmaya devam ediyor.
Sinema tutkunlarının gözü ise "en iyi filmler" listesinde.
Amerikan Film Enstitüsü, 2025'in en iyi 10 filmini duyurdu.
Peki, 2025'in en iyi filmleri hangileri oldu? İşte, o liste...
2025'İN EN İYİ FİLMLERİ
AVATAR: FIRE AND ASH
BUGONIA
FRANKENSTEIN
HAMNET
JAY KELLY
MARTY SUPREME
ONE BATTLE AFTER ANOTHER
SINNERS
TRAIN DREAMS
WICKED: FOR GOOD