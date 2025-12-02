Tarihi Zile evleri, kültür turizmine hazırlanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarihi kaynaklara göre Ninova melikesi Semiramis tarafından M.Ö. 1600’lü yıllarda kurulan Zile; Hititler, Frigler, Selçuklular, Persler, Romalılar, İlhanlılar, Danişmentler, Eratnalılar ve Osmanlılara ait izleri barındırıyor.

Doğal dokusunu korumayı başaran ilçenin tarihi sokakları ve Osmanlı’dan günümüze ulaşan konakları, turizm açısından büyük potansiyel taşıyor.

3 BİN 600 TARİHİ EV, TURİZME KAZANDIRILIYOR

Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, ilçede Türk sivil mimarisine ait 3 bin 600 tarihi ev bulunduğunu belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilçedeki 11 mahallenin kentsel sit alanı ilan edildiğini aktaran Eryılmaz, şunları söyledi:

Evlerimiz ciddi anlamda turizme açılmaya başlandı. İnsanlar bu evlerin kıymetini öğreniyor. Bakanlık ve kalkınma ajanslarının desteğiyle restorasyonlar ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor. Bazı hemşehrilerimiz ise kendi imkanlarıyla restorasyon yaptırıyor. Alan çok büyük olduğu için çalışmalar zaman alacak.

ROMA DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE UZANAN MİRAS

Zile’nin Roma döneminde kurulmuş bir yerleşim olduğunu hatırlatan Eryılmaz, şunları söyledi:

Burası, Jül Sezar’ın ‘veni vidi vici’ sözünü söylediği şehir. Turistler burada tarihi geziler yapıyor ve geleneksel sivil mimariyi çok önemsiyor. Mimarlar Odası ve üniversitelerden de heyetler incelemeler yapıyor. Zile’yi kültür turizmine açmak için çalışmalarımız hızla devam ediyor.

RESTORASYON VE PROJELER HIZ KAZANIYOR

Eryılmaz, bazı evlerin zamanla büyük hasar gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

Maalesef yıkılan ve yanan yapılar var. Devletimizin desteğini bekliyoruz. Yurt içi ve yurt dışı kaynaklarla projeler hazırlıyoruz. Zile evleri kısa süre içinde kültür turizmi açısından büyük bir patlama yapacaktır. Özgün sivil mimari yapılarımız dikkat çekiyor.

Bugüne kadar 120 evin restore edildiğini, 180 ev ve 5 sokağın ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından projelendirildiğini aktaran Eryılmaz, restorasyon çalışmalarının 2026 programında başlatılarak Zile’nin dünya turizmine açılacağını vurguladı.