24'üncüsü düzenlenen Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

16 dalda ödül verilen gecede, hem şehir tiyatrolarından hem özel tiyatrolardan birçok tiyatro oyunu ve sanatçısı onurlandırıldı.

Türk tiyatrosunun sembol ismi Afife Jale anısına düzenlenen 24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu. Çok sayıda davetlinin katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni, son 3 yılda hayatını kaybeden sanatçıların anılmasıyla başladı.

Prof. Dr. Merih Tangün başkanlığındaki 20 jüri üyesinin, sezon boyu izlediği 264 oyun arasından yaptığı değerlendirmeler sonucu 16 dalda ödül verildi.

"Anısına saygıyla eğiliyorum"

Ödül töreninde konuşan usta oyuncu Haldun Dormen, 3 yıl aranın ardından ödüllerin tekrar verilmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Araya hastalık girince Afife Tiyatro Ödülleri verilmedi. Ben bir daha olmayacak sandım. Şimdi tekrar başlatan ve bize bu imkanı verenlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu nedenle de muhterem Afife Jale'nin ruhunun önünde bir kez daha saygı ve sevgiyle eğiliyorum." dedi.

"İlk kez bu ödülü aldım"

Yapı Kredi Özel Ödülü'ne layık görülen Zihni Göktay ise ödülün manevi ağırlığının bilincinde olduğunu vurgulayarak, "57 yıllık bir tiyatro sanatçısı olarak bana bu ödülü layık gören jüriye çok teşekkür ediyorum. 73 oyunda oynadım ama bu ödülü alamadım. Hiç olmazsa giderayak bu güzel ödüle sahip olmanın gururunu layık görenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

16 dalda verildi

AA'da yer alan habere göre; gecede Haldun Dormen Özel Ödülü Amadeus ekibine, Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü Ahmet Sami Özbudak , Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü de Engin Uludağ'a takdim edildi. Yılın En Başarılı Oyunu ödülü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen Vişne Bahçesi'ne verilirken, Yılın En Başarılı Yönetmeni ise İki Efendinin Uşağı oyunuyla Aslı Öngören seçildi.

Yılın erkek oyuncusu Yiğit Özşener

Etkinlikte, Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü Herkes Kocama Benziyor oyunundaki performansıyla Pınar Güntürkün, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülünü de Aşınma oyunundaki performansıyla Yiğit Özşener aldı.