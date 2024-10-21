4 bin 500 yıllık tanrıça figürüyle yeni yaşamların izi sürülüyor

AA

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı olarak yerini alan Pergamon Antik Kenti, dünyada ilk psikoterapi yönteminin uygulandığı Asklepion ve İncil'de sözü edilen 7 kiliseden biri olan Kızıl Avlu gibi önemli tarihi eserlere sahip.

Helenistik, Roma, Doğu Roma ve Osmanlı dönemlerine ait izler taşıyan antik kentte, Asya Kıtası'nda kurulan en büyük kütüphane de yer alıyor. Tarihte ilk parşömen üretiminin yapıldığı Pergamon'daki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Alman Arkeoloji Enstitüsü ekibi ve Türk uzmanlarca sürdürülüyor.

Bölgede bu yıl yürütülen yüzey araştırmalarında, Tunç Çağı'na tarihlendirilen ve tarih öncesi inanç sisteminin bir parçası olduğu değerlendirilen 4,5 santimetre boyunda mermere rastlandı.

Kazı başkanı ve Alman Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Felix Pirson, modern arkeolojinin sadece şehir merkezlerindeki çalışmalarla değil, aynı zamanda şehirlerin çevresinde ve hakimiyet alanlarında da araştırma yaptığını söyledi.

YAŞANTIYA DAİR BULUNTULAR

Yüzey araştırmalarında haritalar, uydu fotoğrafları ve jeofizik etütlerden yararlandıklarını dile getiren Pirson, antik şehirlerin çevresindeki yaşantıyı da öğrenmeye çalıştıklarını ifade etti.