44'üncü İstanbul Film Festivali'nde Sinema Onur Ödülü Zuhal Olcay'a verilecek

AA

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, sinemaya gönül ve emek veren isimlere sunulan ödül, bu yıl oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay'a verilecek.

Sanatçıya ödülü 11 Nisan'da düzenlenecek açılış töreninde takdim edilecek.

ZUHAL OLCAY HAKKINDA

Yaşamına sayısız tiyatro oyunu, film ve müzik albümü sığdıran usta oyuncu ve şarkıcı Olcay, Ankara Devlet Konservatuvarından mezun oldu.

Başarılı sanatçı, 1980'li yıllarda ilk televizyon filmi Sönmüş Ocak'ta, 1985'te ise Parmak Damgası adlı dizide ve Amansız Yol filminde rol aldı.

Ekranın yanı sıra tiyatro sahnesinde de yer alan sanatçı, 1986'da kendisine Avni Dilligil Tiyatro Ödülü'nü kazandıran Martı oyununda, 1989'da da şarkıcılık kariyerinin başlamasında büyük etkisi olan Evita müzikalinde izleyiciyle buluştu.

BOL ÖDÜLLÜ OYUNCU

Zuhal Olcay, 1989'da rol aldığı Sahte Cennete Veda filmindeki performansıyla Almanya'da Altın Film Şeridi En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.

Orhan Pamuk'un Kara Kitap romanından uyarlanan, İstanbul Film Festivali'nde Yılın En İyi Türk Filmi ve Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film ödüllerini kazanan 1991 yapımı Gizli Yüz ile oyunculuğa devam eden sanatçı, 2002'de Hiçbiryerde filmiyle başta İstanbul Film Festivali olmak üzere yurt içi ve yurt dışında pek çok ödül kazandı.