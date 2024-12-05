5 Aralık 2024 Perşembe: Vizyondaki filmler

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Bu hafta da sinema salonları dopdolu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni filmler vizyona girdi.

İşte haftanın filmleri...

AMOR

Sylvester Stallone, Josh Wiggins, Dash Mihok ve Jason Patric'in başrollerini paylaştığı "Armor", gerilim ve aksiyon meraklılarının ilgisinin çekmeye aday olacak.

BANGKOK DOG

Chaya Supannarat'ın yönettiği Tayland yapımı "Bangkok Dog", haftanın diğer aksiyon filmi olacak.

D.Y. Sao'nun başrolünde oynadığı film, insan kaçakçılığı yapan bir suç örgütünün ele başı ve bu suç örgütünü çökertebilmek için görevlendirilen teşkilat ajanının mücadelesini konu alıyor.

YILDIZLARARASI

Christopher Nolan imzalı "Yıldızlararası" filmi, Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Casey Affleck, David Oyelowo, John Lithgow, Ellen Burstyn, Wes Bentley, Topher Grace, Timothee Chalamet, Collette Wolfe ve Mackenzie Foy gibi isimlerin yer aldığı geniş bir oyuncu kadrosu ile yeniden izleyicinin karşısına çıkacak.

ÇAKALLARLA DANS 7

Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Rojda Demirer, Ege Kökenli ve Hakan Bilgin'in başrollerinde oynadığı "Çakallarla Dans 7", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Murat Şeker'in yönetmen koltuğunda oturduğu serinin yedinci halkası, ekibin dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunda görev almak için gittikleri İzmir'de yaşadıkları maceraları takip ediyor.

ÇAM YARMASI 2

Murat Kuşçu'nun çektiği komedi türündeki "Çam Yarması 2", başlarının belada olduğu mafya babasından kurtulmak için zorlu bir göreve çıkan üç kardeşin hikayesini anlatıyor.

KIZI KAZAN AŞK

Pelin Öztekin, Ferdi Sancar, Tuan Tunalı ve Burak Alkaş'ın rol aldığı "Kızı Kazan Aşk" haftanın bir diğer yerli komedi filmi olacak.

Yönetmenliğini Onur Öğden'in yaptığı film, büyük şehirde yaşayan ve hayattan bezmiş şekilde hayatına devam eden genç bir kızın, arkadaşıyla oynadığı kazı kazan biletine çıkan para ikramiyesi ile başlayan macerasını odağına alıyor.

RM: RİGHT PEOPLE WRONG PLACE

Güney Kore'nin ülke sınırlarını aşan üne sahip grubu BTS'nin lideri Kim Nam-joon ya da sahne adıyla RM'yi konu edinen "RM: Right People, Wrong Place", izleyicileri albüm yolculuğuna çıkartıyor.

BTS'in lideri RM, ikinci solo albümü "Right Place, Wrong Person"ın yazım ve prodüksiyonuyla geçen sekiz ay boyunca sinema izleyicisine stüdyosunun ve kalbinin kapılarını açıyor.

HAFTANIN KORKU VE ANİMASYON FİLMLERİ

Naser Maratibavil'in yönetmenliğini yaptığı TRT ortak yapımı "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Kadim Medeniyetler" animasyon film, antik medeniyetlerin gizemli dünyasına zaman yolculuğu yapan Nasreddin Hoca ve genç dostlarının maceralarını konu ediniyor.

Adam Elliot yönetmenliğinde çekilen Avustralya yapımı "Bir Salyangozun Anıları" haftanın bir diğer animasyonu olacak.

Fransa ve Kanada yapımı "Gece Kasabı" ile Mehmet Ali Tugay'ın "Vebal" adlı filmi, haftanın korku filmleri olarak vizyonda yerini alacak.