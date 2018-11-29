Oyuncu Erdal Tosun anılacak

Canlandırdığı Spartaküs Vedat, İri Hikmet, Hidayet, Ekmekçi Danyal gibi birçok karakterle Türk halkının beğenisini kazanmayı başaran Erdal Tosun, vefatının ikinci yılında yad edilecek.

Başarılı oyunculuğuyla tanınan Erdal Tosun, Yeşilçam aktörlerinden Sevim Tosun ve Necdet Tosun'un ilk çocuğu olarak 9 Nisan 1963'te İstanbul Sarıyer'de dünyaya geldi.

ERKEN YAŞTA BABASINI KAYBETTİ

Henüz 12 yaşında iken babasını kaybeden Tosun, 1980'de Beyoğlu Fındıklı Lisesi'nden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okudu.

MİNE FİLMİYLE SİNEMAYA ATILDI

Sinema hayatına ilk olarak Atıf Yılmaz'ın teklifiyle 1982 yapımı Mine adlı filmle başlayan Erdal Tosun, daha sonra 1985'te Karanfilli Naciye filminde oynadı.

Tosun, kısa süre İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev almasının ardından aralarında Uğur Yücel, Suat Sungur, Tilbe Saran ve Özdemir Çiftçioğlu'nun bulunduğu sanatçılarla Özel Tiyatro'yu kurdu.

Bir süre Antalya Devlet Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapan Erdal Tosun, son olarak BKM kadrosuna dahil oldu ve uzun yıllar bu ekiple sahne aldı.

BİR TELEVİZYON KLASİĞİ: BİR DEMET TİYATRO

Erdal Tosun ilk ve tek evliliğini 1995'te İlknur Tosun'la yaptı ve 20 yıl süren evliliklerinden Zeynep Kiraz adını verdikleri kız çocukları oldu.

Vefatına kadar birçok filmde ve dizide rol alan Tosun, kendisi gibi oyuncu olan ve 18 yıl önce hayatını kaybeden Gürdal Tosun ile tiyatro sahnesini televizyon ekranlarına taşıyan Bir Demet Tiyatro adlı dizide de oynadı.

TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Erdal Tosun, 30 Kasım 2016'da İstanbul Sarıyer'de geçirdiği trafik kazası sonucu 53 yaşındayken hayatını kaybetti.

Tosun'un cenazesi, Beşiktaş Kültür Merkezi'nde (BKM) düzenlenen tören ve Levent Camisi'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.