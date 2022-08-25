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    Bu hafta 6 film vizyona girecek

    Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli 6 film vizyona girecek.
    • 25.08.2022 - 12:20
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 12:30
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    Bu hafta 6 film vizyona girecek

    Bruce Willis ve Ashley Greene'nin başrollerini paylaştığı "Son Çıkmaz", peşine düşen adamlardan kurtulmaya ve kızını korumaya çalışan eski bir polis şefinin hikayesini beyaz perdeye aktarıyor.

    Bill Lawrence'ın senaryosunu yazdığı filmde Michael Sirow, Stacey Danger ve Massi Furlan gibi isimler de rol aldı.

    Gerilim ve aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapımın yönetmenliğini Mike Burns üstlendi.

    AA'da yer alan habere göre; haftanın filmleri şöyle...

    İllüzyon

    Giga Agladze'nin yönetmenliğini üstlendiği "İllüzyon", hastalığı nedeniyle gerçek üstü bir hayal dünyasına dahil olan bir adamın yaşadıklarını konu ediyor.

    Gerilim, dram ve gizem unsurlarını barındıran Gürcistan yapımı filmin başrollerini Jim Sturgess, Andreja Pejic, Antonia Campbell-Hughes, Roger Ashton-Griffiths ve Billy Barratt paylaştı.

    Bu hafta 6 film vizyona girecek #1

    After: Mutluluk

    Castille Landon'ın yönettiği; Josephine Langford ve Hero Fiennes Tiffin'in başrollerini paylaştığı "After: Mutluluk", ilişkilerinin dönüm noktasındaki iki gencin hikayesini işliyor.

    Alem-i Cin 3: Salgın

    Dilara Ilgaz, Bulut Genç, Ulukan Ağdaş, Naz Gedik ve Yaren Oktay'ın rol aldığı "Alem-i Cin 3: Salgın" adlı korku filmini Gökhan Arı yönetti.

    Haftanın animasyon filmleri

    Aina Jarvine ve Federico Milella'nın yönettiği "Periler Ülkesi" ile Murat Karahüseyinoğlu'nun filmi "Karagöz: Yar Bana Bir Eğlence" filmleri ise animasyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.


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