8 yıl sonra yeniden: Arctic Monkeys konseri ne zaman, biletleri ne kadar?

Merkür Ödülü sahibi İngiliz Indie Rock müzik grubu Arctic Monkeys, Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor. Peki Arctic Monkeys konseri ne zaman, biletleri satışa çıktı mı, fiyatları ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde 2022'de yeni bir albüm yayımlayacağını duyuran Arctic Monkeys, bugün Türkiye ve Bulgarsitan'da konser vereceğini duyurdu.

En son 2013 yılında Türkiye'de konser veren grubun hayranları, haberi alır almaz detayları araştırmaya başladı.

Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders ve Nick O’Malley’den oluşan grup 2006 yılında Whatever People Say I'am, That's What I'm Not, 2007 yılında Favourite Worst Nightmare, 2009 yılında Humbug, 2011 yılında Suck It And See ve 2013 yılında ' * ' albümleriyle dünyaya adını duyurdu.

Konseri kaçırmak istemeyenler, "Arctic Monkeys Türkiye'ye mi geliyor, ne zaman, Arctic Monkey konseri bileti ne kadar" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

ARCTIC MONKEYS KONSERİ NE ZAMAN?

Arctic Monkeys (Kutup Maymunları) konseri, 9 ve 10 Ağustos 2022 tarihlerinde İstanbul Zorlu PSM'de gerçekleştirecek.

ARCTIC MONKEYS KONSER BİLETLERİ NE KADAR?

Konser biletleri 24 Kasım'da satışa çıkacak. Bilet fiyatlarının ne kadar olduğu ise henüz belli olmadı.