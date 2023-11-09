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9 Kasım 2023 Perşembe: Vizyondaki filmler

9 Kasım 2023 Perşembe: Vizyondaki filmler Sinema salonlarında bu hafta da yepyeni filmler var. Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin yanı sıra vizyonda dört film daha var.