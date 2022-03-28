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    94. Oscar film ödülleri dağıtıldı

    Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar ödülleri sahiplerini bulurken, en iyi film CODA seçildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.03.2022 - 06:58
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    94. Oscar film ödülleri dağıtıldı

    Sinema dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak bilinen Oscar ödülleri, 23 dalda verildi. Ödül töreni Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlendi.

    ADAY FİLMLER

    "The Power of the Dog" adlı yapımın 12 adaylıkla dikkati çektiği ödüllere, "Dune" filmi 10, "Belfast" ve "West Side Story" filmleri de 7 dalda aday olmuştu.

    WİLL SMİTH VE JESSİCA CHASTAİN ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

    En İyi Erkek Oyuncu ödülü Will Smith'e giderken, En kadın oyuncu, The Eyes of Tammy Faye filmi ile Jessica Chastain oldu.

    94. Oscar film ödülleri dağıtıldı #1

    EN İYİ YÖNETMEN JANE CAMPİON

    Jane Campion da, The Power of the Dog filmi ile en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü.

    94. Oscar film ödülleri dağıtıldı #2

    ÖDÜL KAZANAN İLK İŞİTME ENGELLİ

    CODA filminde balıkçı bir babayı canlandıran Troy Kotsur, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüyle Oscar kazanan ilk işitme engelli oldu.

    94. Oscar film ödülleri dağıtıldı #3

    Törende ödüle layık görülenler:

    En İyi Film ödülü: CODA

    En İyi Yönetmen ödülü: Jane Campion (The Power of the Dog)

    En İyi Kadın Oyuncu ödülü: Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

    En İyi Erkek Oyuncu ödülü: Will Smith (King Richard)

    En İyi Uluslararası Film ödülü: Drive My Car

    En İyi Film Kurgusu: Dune

    En İyi Belgesel ödülü: Summer of Soul

    En İyi Film Müziği ödülü: Dune

    En İyi Uyarlama Senaryo ödülü: Coda

    En İyi Özgün Senaryo ödülü: Belfast

    En İyi Kısa Film ödülü: The Long Goodbye

    En İyi Görsel Efekt ödülü: Dune

    En İyi Kısa Belgesel Film ödülü: The Queen of Basketball

    En İyi Sinematografi ödülü: Dune

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü: Ariana Debose


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