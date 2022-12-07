Petrol
79.72
0.00%
Euro
19.488
-0.12%
Dolar
18.6326
-0.01%
Altın
1.06
-0.10%
Borsa
5000
0.00%
Bitcoin
322.239
-0.30%
BTXN Coin
5.26
0.76%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 8 C

    Adana'da Yeşilçam'ın sahneleri ve ünlüleri duvarları süsledi

    Adana'da Yeşilçam'ın ödüllü filmlerinden sahneler ile ünlü isimlerinin resimleri, Sinema Sokağı'nda binaların duvarlarını süsledi.
    • 07.12.2022 - 04:00
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 04:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da Yeşilçam'ın sahneleri ve ünlüleri duvarları süsledi

    Adana'da Yüreğir Belediyesi örnek alınacak bir uygulamaya imza atıyor.

    Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eskiden yaz akşamlarının vazgeçilmez aktivitelerinden olan yazlık sinemaların yoğunlukla bulunduğu Sinema Sokağı'nda sokak sağlıklaştırma çalışması yürütülüyor.

    Sinema Sokağı yenilendi

    Proje kapsamında, 450 metre uzunluğundaki sokakta 80 binanın cephe tadilatları yapılarak birbirine uyumlu renklerle boyandı. 28 binada tente, 34 dükkanda ise tabela çalışması yapıldı. Enerji hatları yer altına alınan sokakta altyapı da tamamen yenilendi.

    Adana da Yeşilçam ın sahneleri ve ünlüleri duvarları süsledi #1

    Türk sinemasının ünlü yüzleri duvarlara resmedildi

    Sokakta Türk sinemasına damga vuran ünlü isimler ve hafızalara kazınan filmlerinden bazı sahneler, duvarlara boyanarak resmedildi.

    Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çalışmaların yürütüldüğü sokakta incelemelerde bulundu.

    AA'nın haberine göre Kocaispir, baştan aşağı yenilenen sokağın yeni yüzüyle Yüreğir’e çok yakıştığını belirterek, çalışmalar tamamlandığında Yüreğir’in yeni bir cazibe merkezi kazanacağını dile getirdi.

    Adana da Yeşilçam ın sahneleri ve ünlüleri duvarları süsledi #2

    Adana da Yeşilçam ın sahneleri ve ünlüleri duvarları süsledi #3

    Adana da Yeşilçam ın sahneleri ve ünlüleri duvarları süsledi #4

    Adana da Yeşilçam ın sahneleri ve ünlüleri duvarları süsledi #5


    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Türkiye'nin operasyonlarına karşı konferans adımı
    Dünya

    Türkiye'nin operasyonlarına karşı konferans adımı

    Japon teknik direktör maç sonrası taraftarı selamladı
    Dünya

    Japon teknik direktör maç sonrası taraftarı selamladı

    Görüş Bildir