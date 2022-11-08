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    Adıyaman Perre Antik Kenti'nde bulunan 1800 yıllık taş ocağı, turizme kazandırılacak

    Roma Dönemi'nin izlerini taşıyan antik kentteki kazılarda, bölgedeki yapılarda kullanılan blok taşların çıkarıldığı ocağın 3 dönümlük alana yayıldığı tespit edildi.
    • 08.11.2022 - 15:25
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 15:26
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    Adıyaman Perre Antik Kenti'nde bulunan 1800 yıllık taş ocağı, turizme kazandırılacak

    Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde bulunan 1800 yıllık taş ocağı, yapılacak canlandırmalarla turizme kazandırılacak.

    Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Perre Antik Kenti'nde Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız'ın bilimsel koordinatörlüğünde 2001'de başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarının bu yılki etabı devam ediyor.

    Roma Dönemi'nin izlerini taşıyan antik kentteki kazılarda, bölgedeki yapılarda kullanılan blok taşların üretildiği, 3 dönümlük alana yayılan taş ocağı tespit edildi.

    1800 yıllık olduğu belirlenen ocakta incelemelerde bulunan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, kazı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

    "Yeni yerler keşfedildi"

    Kazı alanlarını detaylandırdıklarını ifade eden Çuhadar, "Taş ocağı gibi bazı yeni yerler keşfedildi. Bazı yerlerde kayalardaki taş kesimlerinin yarı kaldığını görüyoruz. GAP İdaresi ve İl Özel İdaremizin katkılarıyla buradaki taş ocağında canlandırma yapacağız. Taş nasıl kesiliyor, nasıl çıkarılıyor ve hayvanlar tarafından nasıl taşınıyor canlandıracağız" dedi.

    Adıyaman Perre Antik Kenti nde bulunan 1800 yıllık taş ocağı, turizme kazandırılacak #1

    Adıyaman Perre Antik Kenti nde bulunan 1800 yıllık taş ocağı, turizme kazandırılacak #2

    Adıyaman Perre Antik Kenti nde bulunan 1800 yıllık taş ocağı, turizme kazandırılacak #3

    "Dünya turizmine açacağız"

    AA'da yer alan ahbere göre; kazı çalışmalarında her gün yeni bulgulara ulaşıldığını aktaran Vali Çuhadar, "Kent mimarilerinde taş çok önemli, çok kullanılmış. Bu ocaklar da taşın üretildiği yerler. Her geçen yıl burası gün yüzüne çıkıyor, yeni alanları dünya turizmine açacağız" diye konuştu.

    Adıyaman Perre Antik Kenti nde bulunan 1800 yıllık taş ocağı, turizme kazandırılacak #4

    "Şehir formunu ortaya çıkartacağız"

    Çuhadar; "Perre Antik Kenti'ni uzmanlar Efes'e benzetiyor. Bizler de Perre'yi 'Doğu'nun Efes'i' olarak adlandırıyoruz. Burayı açığa çıkardığımızda, ayağa kaldırdığımızda bu ticaret şehrinin ihtişamını, zenginliğini ve mükemmel bir şehir formu ortaya çıkaracağız"dedi.



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