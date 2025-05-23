Adıyaman'da 1800 yıllık Roma yemekleri gün yüzüne çıkarıldı

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Perre Antik Kenti'nde elde edilen bulgulardan yola çıkılarak geliştirilen projede, antik Roma mutfağı ile Adıyaman’ın geleneksel mutfak kültürü harmanlanarak özgün bir arkeogastronomi çalışması ortaya kondu.

Perre Antik Kenti'nde düzenlenen etkinlikte, dönemin yemek pişirme tekniklerine ve malzemelerine uygun şekilde hazırlanan 5 ana yemek, 2 tatlı ve 2 içecek ziyaretçilere ikram edildi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin hem gastronomi alanına bilimsel katkı sağlamayı hem de Adıyaman turizmine yeni bir boyut kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

Kent turizmi açısından çalışmanın önemli bir tanıtım fırsatı sunduğunu ifade eden Keleş, şunları kaydetti: