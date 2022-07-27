Petrol
101.91
2.46%
Euro
18.179
0.49%
Dolar
17.8985
0.23%
Altın
990.9
0.50%
Borsa
2544
0.28%
Bitcoin
398.477
5.00%
BTXN Coin
11.02
15.03%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Adıyaman'da bin 600 yıllık 27 iskelet bulundu

    Gölbaşı ilçesinde kaçak kazı alanında yapılan incelemede, bin 600 yıllık olduğu değerlendirilen 27 insan iskeletine ulaşıldı.
    • 27.07.2022 - 12:09
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 13:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman'da bin 600 yıllık 27 iskelet bulundu

    Adıyaman Gölbaşı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Örenli Köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı. Durumun Müze Yetkililerine bildirilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, incelemelerde bulundu.

    AA'da yer alan habere göre; Roma dönemine ait kaya mezarında bin 600 yıllık olduğu değerlendirilen 27 insan iskeletine rastlandı.

    Adıyaman da bin 600 yıllık 27 iskelet bulundu #1

    Sağlam durumda iskeletler

    Müze Müdürlüğü yetkilileri, ele geçirilen iskeletleri uzmanlar tarafından alandan kurtardı. Kaya mezarlarında ayrıca kültür varlığı olarak sağlam durumda 3 ağırşak ve kırılmış durumda gözyaşı şişelerine rastlandığı bildirildi.


    İlginizi Çekebilir

    Kocaeli'de karşıdan karşıya geçen genç kıza otomobil çarptı
    3. Sayfa

    Kocaeli'de karşıdan karşıya geçen genç kıza otomobil çarptı

    ABD, 20 milyon varil ilave petrol satacak
    Dünya

    ABD, 20 milyon varil ilave petrol satacak

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir