Ahmet Özhan: Allah hiçbir kitabında zulüm emretmedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, son gününde de yoğun ilgi gördü. Fuara katılan Klasik Türk Müziği ve Tasavvuf Musikisi Sanatçısı Ahmet Özhan, “Sen Bu Dünyaya Niye Geldin?” başlıklı söyleşisinde kitapseverlerle bir araya geldi.

"GAZZE'DE ATEŞKES SAĞLANDI, ALLAH TAMAMINA ERDİRSİN"

Gazze’deki çatışmaların barışla sona ermesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Ahmet Özhan, şu ifadeleri kullandı:

Barış oldu, ateşkes Gazze’de sağlandı. Allah tamamına erdirsin. Gazze’de kara gözlü çocuklar, diğer tarafta mavi gözlü çocuklar ölüyor. Hiçbir çocuk ölmesin. İnsanların ömürlerini vererek kurdukları şehirler, birikimler; anlamsız davalar yüzünden yok ediliyor. Halbuki insan bunun için dünyaya gelmedi. İnsanın dünyaya geliş sebebi fevkalade kıymetli. O yüzden tüm savaşların bitmesi lazım. Egonun dışında savaşmak için hiçbir sebep yok.

"HİÇBİR KUTSAL KİTAP, ZULMÜ EMRETMEZ"

Konuşmasının devamında İsrail’e atıfta bulunan Özhan, kutsal metinlerin hiçbirinin şiddeti ve zulmü onaylamadığını vurguladı: