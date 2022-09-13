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    Altın Koza Film Festivali'nde etkinliklere katılacak her çocuk için fidan dikilecek

    12-18 Eylül'de düzenlenecek 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde gösterimlere ve etkinliklere katılan her çocuk için bir fidan toprakla buluşturulacak.
    • 13.09.2022 - 09:07
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    Altın Koza Film Festivali'nde etkinliklere katılacak her çocuk için fidan dikilecek

    Festival komitesinin açıklamasına göre, yarın başlayacak festival kapsamında gösterimi yapılacak "Pişiriciler", "Rocca", "Çok Uzakta", "Samsam" ve "Kuzular Firarda: Uzay Parkı" filmlerini çocuklar ücretsiz izleyebilecek. ​​​​​​​Gösterimlerin yanı sıra "Bütün Çocuklar Sinemaya" ve "Çocukla Sinema" etkinlikleri de düzenlenecek.

    Altın Koza Film Festivali nde etkinliklere katılacak her çocuk için fidan dikilecek #1

    Her çocuk için fidan

    AA'da yer alan habere göre;etkinliklere katılan her çocuk için Sarıçam ilçesindeki Altın Koza Hatıra Ormanı'na fidan dikilecek. ​​​​​​​29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 18 Eylül'de sona erecek.


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