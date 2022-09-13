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Altın Koza Film Festivali'nde etkinliklere katılacak her çocuk için fidan dikilecek

Altın Koza Film Festivali'nde etkinliklere katılacak her çocuk için fidan dikilecek

12-18 Eylül'de düzenlenecek 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde gösterimlere ve etkinliklere katılan her çocuk için bir fidan toprakla buluşturulacak.