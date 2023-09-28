Altın Koza Film Festivali'nde gösterime giren Kutu Otlar Üstüne filminin bileti 10 bin TL olması cep yaktı Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın merakla beklenen filmi olan Kuru Otlar Üstüne filmi, Adana Altın Koza Film Festivali'nde ilk kez gösterime girdi. Bu gösterime özel bilet fiyatları ise tartışma yarattı. Buna göre filmin bileti 10 bin TL'den satışa sunulmasıyla birlikte en pahalı film özelliğini kazandı. Gelirler ise deprem bölgesine gidecek.

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Geçtiğimiz aylarda Avrupa'da gösterime giren Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi, Adana Altın Koza Film Festivali'nde ilk kez gösterime girdi. Film, 29 Eylül Cuma günü ise tüm Türkiye'de seyirciyle buluşacak.

Kuru Otlar Üstüne filmi film festivaline özel olarak gösterime girdi. Fakat filmin bileti cep yaktı. Buna göre 10 TL'den satışa sunulan biletler tartışma konusu oldu. Filmin biletinin bu denli pahalı olması en pahalı film özelliğini kazandırdı.

Tek ücretli film

96. Oscar Ödülleri'nde Türkiye'nin Oscar adayı olarak seçilen film, 30. Adana Film Festivali'nde özel bir gösterimle Türkiye'de ilk kez izleyicilerin karşısına çıktı. Adana Film Festivali çerçevesinde gösterilen bütün filmler ücretsizken "Kuru Otlar Üstüne" ücretliydi.

Gelir Depremzedelere

Edinilen bilgilere göre filmin bu kadar pahalı olmasının nedeni Nuri Bilge Ceylan'ın fiki olarak ortaya çıktı. Usta yönetmen filmden gelen gelirle depremzedelere bağış yapacak.

Filmin konusu

Film, Doğu Anadolu’daki bir köyde dört yıl boyunca zorunlu görevini yapan ve İstanbul’a atanmayı bekleyen öğretmen Samet’in (Deniz Celiloğlu), hikayesini anlatıyor. Samet, meslektaşı ve aynı zamanda birlikte yaşadığı Kenan’la (Musab Ekici) birlikte iki kız öğrenci tarafından taciz edilmekle suçlanır. Samet, meslektaşı Nuray (Merve Dizdar) ile tanışınca hayatı değişir.