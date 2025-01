Altın Küre Ödülleri'ne The Brutalist ve Emilia Perez filmleri damgasını vurdu

AA

Komedyen Nikki Glaser'in sunuculuğunu üstlendiği törene, Drama Dalında En İyi Film adayı "The Brutalist" damgasını vurdu.

Bu yılın dikkati çeken yapımlarından biri olan Emilia Perez filmi de 10 adaylıkla geceye en çok adaylıkla katılan film olarak öne çıktı ve dört ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülüne, The Brutalist filmindeki performansıyla başrol oyuncusu Adrien Brody layık görüldü.

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü ise 2024'ün çok konuşulan filmlerinden biri The Substance ile Demi Moore kazandı.

Televizyon kategorisinde ise "Drama" dalında "Shogun", "Komedi"de ise "Hacks" ödül kazananlardan oldu. Televizyon ve sinema olmak üzere iki kategoride verilen ödüllerin sahipleri şöyle listelendi:

SİNEMA

Drama Dalında En İyi Film: The Brutalist En İyi Yönetmen: Brady Corbet (The Brutalist)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film: Emilia Perez En İyi Yabancı Film: Emilia Perez En İyi Animasyon: Flow En İyi Senaryo: Peter Straughan (Conclave) En İyi Orijinal Şarkı: El Mal (Emilia Perez) En İyi Orijinal Film Müziği: Challengers Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Demi Moore (The Substance) Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Sebastian Stan (A Different Man) Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Fernanda Torres (I'm Still Here) Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody (The Brutalist) En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldana (Emilia Perez) En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)

TELEVİZYON

En İyi Televizyon Draması: Shōgun En İyi Mini Dizi/Televizyon Filmi: Baby Reindeer Müzikal/Komedi Dalında En İyi Televizyon Dizisi: Hacks Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Anna Sawai (Shogun) Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Hiroyuki Sanada (Shogun) Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Jean Smart (Hacks) Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Jeremy Allen White (The Bear)