Amelie filmi hakkında şoke eden itiraf! Masum Amelie'nin gerçek kimliği... 2001 yılında vizyona giren Amelie filmi hakkında sevenlerini şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Filmin yönetmeni, Amelie'nin gerçek kimliğini açıkladı.

Jean-Pierre Jeunet’nin, Guillaume Lauranthem ile senaryosunu yazdığı ve aynı zamanda yönetmenliğini yaptığı Amélie 2001 yılında vizyona girdi.

Audrey Tautou'nun başrol oynadığı Amelie filmi, yayın tarihinden itibaren bir fenoneme dönüştü.

Amelie; küçük şeylerden mutlu olmayı öğretmesi, aşkın peşinden sonuna kadar gitmeyi öğütlemesi bakımından sinema tarihinde kült statüsüne ulaşan bir film olarak akıllarda yer ediyor.

Gerçek aşkı arayan Amelie üzerinden hikâyesini oluşturan film; kimseden karşılık beklemeden yapılan küçük bir iyiliğin verdiği mutluluğu yansıtıyor.

İnsanın içine işleyen müzikleri ve özgün senaryosu ile beğeni toplayan Amelie hakkında 22 yıl sonra bir gerçek ortaya çıktı.

Meğer Sovyet ajanıymış

Yönetmen Jean-Pierre Jeunet, yıllar sonra Amélie’nin aslında bir ajan olduğunu söyledi. Yayınladığı 6 dakikalık kısa filmle Amélie’nin esas hikayesini anlattı.

“La véritable histoire d'Amélie Poulain” (Amélie Poulain’in Gerçek Hikayesi) isimli kısa filme göre, Amélie aslında KGB tarafından işe alınan bir casustu, hatta küçüklüğünden beri bir ajanlık eğitimi alıyordu.

Jeunet, kısa filme bu sırrı açığa çıkarma zamanının geldiğini anlatarak başlıyor.

Amélie'nin casusluk teknikleri ve siyanürlü krem brule hazırlamak gibi "sinsi" planları, filmin ikonik sahnelerinin yardımıyla deşifre ediliyor.