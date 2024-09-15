Amerika'dan Türkiye'ye iade edilecek tarihi eserler Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 40 yıllık çalışmanın sonucunda iadesi sağlanan 14 kültürel mirasın daha Türkiye'ye döneceğini belirtti.

AA & Ensonhaber

ABD'de ele geçirilen tarihi ve sanatsal değere sahip 14 eserin Türkiye'ye iadesi kapsamında New York Türkevi'nde devir teslim töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Manhattan Bölge Savcılığı ve ABD İç Güvenlik Soruşturma Birimi (HSI) ile yürüttüğü işbirliği kapsamında yapılan hassas takip sonucu ele geçirilen Anadolu'ya ait 14 parça kültür varlığı, karşılıklı atılan imzalarla teslim alındı.

"14 KÜLTÜREL MİRAS DAHA ÜLKEMİZE KAZANDIRILDI"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü eserlerin Türkiye'ye gelmesiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye iadesi sağlanan 14 kültürel miras daha ülkemize kazandırıldı.

Yasa dışı yollarla ülkemizden çıkarılan arkeolojik ve etnografik eserler Bakanlığımız ve Manhattan Bölge Savcılığı iş birliğiyle 12 Eylül 2024'te New York Türk Evi'nde düzenlenen törenle teslim alındı.

Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığımızın özverili çalışmaları sayesinde bir kez daha kültürel mirasımızın değerli parçaları ülkemize tekrar kazandırılıyor!

İADE EDİLEÇEK ESERLER:

BRONZ KADIN HEYKELİ

-Anıtsal boyutlarda bir bronz kadın heykeli.

İade edilen eserler arasındaki en büyük parçayı oluşturan "giyimli bronz kadın heykeli" ilk defa gün yüzüne çıkarıldı.

SERAMİK ESERLER

-Farklı dönemlere ait seramik eserler.

İKİ HANÇER

-Osmanlı Dönemi'ne ait iki hançer.

BRONZ HEYKEL BAŞI

-Jean Paul Getty Müzesi’nden genç bir erkeği betimleyen bronz heykel başı.

İadesi sağlanan 14 eser arasında dünya arkeoloji literatüründe önemli bir yere sahip, Burdur ili Gölhisar ilçesi İbecik köyündeki kazılarda ortaya çıkan Boubon Antik Kenti kökenli 1 adet bronz heykel ve 2 adet bronz heykel başı bulunuyor.

Kaçak kazılar sonucu, izinsiz yurt dışına çıkarılan bu heykel başlarından "bronz genç erkek başı" olarak adlandırılan eserin iadesi için yaklaşık 40 yıl süren bilimsel çalışma ve analizler yapıldı.

SAKALLI ERKEK BAŞI

-Santa Barbara Sanat Müzesi’nden sakallı bronz erkek başı.

Boubon Antik Kenti kökenli bir diğer eser olan sakallı bronz erkek başının ise özel bir müzede sergilenmekteyken yapılan çalışmalar sonucu Türkiye'ye tekrar kazandırıldı.

TOPRAK KAPLAR VE KANDİL

-Lowe Sanat Müzesi’nden pişmiş toprak kaplar ve kandil.

SİKKELER

-Roma ve Bizans Dönemleri'ne ait sikkeler.

Türkiye'ye yeniden kazandırılan eserler arasında ayrıca, Boubon Antik Kentinden 1960’lı yıllarda kaçak kazılarla çıkarılarak yurt dışına kaçırılan, Bizans dönemine ait 3 adet sikke, 18. ve 19. yüzyıl Osmanlı dönemine ait 2 adet hançer, çeşitli dönemlere ait 3 adet pişmiş toprak kap, 11. yüzyıla tarihlenen bir mücevher kutusu parçası ve bir pişmiş toprak lamba bulunuyor.

MÜCEVHER

-Karma işçilikle yapılmış Türkmen mücevher parçası.

TÖRENE KATILANLAR

Türkevi'ndeki kabul salonunda yapılan törende, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Hazal, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Manhattan Bölge Savcılığı yetkilileri ve THY New York Müdürü Emre İsmailoğlu hazır bulundu.

"14 ESER ARASINDA DÜNYA ARKEOLOJİ LİTERATÜRÜNDE ÖNEMLİ YERE SAHİP OLAN, 1 BRONZ HEYKEL VE 2 BRONZ HEYKEL BAŞI VAR"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı konuşmasında, eserlerin ele geçirilmesinde Türk kurumlarıyla işbirliği yapan Manhattan Bölge Savcılığı ve ekibine teşekkür ederken, iadesi sağlanan 14 eser arasında dünya arkeoloji literatüründe önemli yere sahip olan, Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti kökenli 1 bronz heykel ve 2 bronz heykel başının bulunduğunu belirtti.