Anadolu Leoparı filmi Hollanda'da En İyi Film ödülünü kazandı Hollanda'da bu yıl 9’uncusu düzenlenen Kırmızı Lale Film Festivali'nde (RTFF), Emre Kayış’ın yönettiği 2021 yapımı Anadolu Leoparı, En İyi Film ödülüne değer görüldü.

AA

Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen 9. Kırmızı Lale Film Festivali'nde “Anadolu Leoparı", En İyi Film seçildi. Törende, Türk ve Hollandalı jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu birinci seçilen filmin yönetmeni Emre Kayış, 1000 avro ile ödüllendirildi.

Festivalde, En İyi Yönetmen ödülünü Okul Traşı filmiyle Ferit Karahan aldı. Karahan, 750 avro ödül kazandı. Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazanan Hale Soygazi'ye ödülünü Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal takdim etti.

Sinemanın gücü

Törende konuşma yapan Ünal, sinemanın sınırları aşan, her kökenden, her kesimden insanı birleştirebilen çok güçlü bir sanat dalı olduğunu söyledi.

Türk sinemasının dünya sinema tarihindeki yerini ilk günlerden bu yana aldığına dikkati çeken Ünal,

"Güzel filmler ile büyüdük"

"Sinemamız, Fuat Uzkınay tarafından 1914 yılında çekilen ilk Tük yapımı olma özelliğindeki “Ayastefanos’taki Rus Abidesinin Yıkılışı” adlı belgesel filmden bu yana çok yol aldı. Hepimiz Yeşilçam’ın hafızalarda yer eden ve bazı kanallarımızda halen keyifle izlediğimiz güzel filmleri ile büyüdük” dedi.

Ünal şöyle devam etti;

Türk sinemasının tanırlılığı