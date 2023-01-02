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- Anadolu'dan kaçırılan 1700 yıllık Kibele heykeli, Afyonkarahisar'da sergilenecek
Anadolu'dan kaçırılan 1700 yıllık Kibele heykeli, Afyonkarahisar'da sergilenecek
- 02.01.2023 - 14:00
- Güncelleme : 02.01.2023 - 14:02
Türkiye'den kaçak yollarla 1960'lı yıllarda İsrail'e götürülerek satılan ve on binlerce kilometre yolculuğun ardından ABD'den 13 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen heykel, bir süre İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sergilendi.
24 Aralık 2021'de Afyonkarahisar'a getirilen Kibele heykelinin, burada yeni yapılan müzede sergileneceği gün heyecanla bekleniyor.
Afyonkarahisar Müzesi Müdürü Mevlüt Üyümez, yapılan araştırmalara göre Kibele heykelinin, 1960'lı yıllarda Afyonkarahisar'ın Çavdarlı köyünde yol çalışması sırasında bulunduğunu söyledi.
Sergiye çıkacak
Üyümez, heykelin yıllar sonra bulunduğu topraklarda sergileneceğine işaret ederek, "Kibele heykeli 2023'te yeni müze binasının en güzel, en nadide yerinde sergilenecek. Kibele heykelini vatandaşlarla en kısa zamanda buluşturacağız." dedi.
Üyümez, müzede Kibele heykelinin yanı sıra çok değerli eserlerin de sergileneceğini belirtti.
1700 yıllık heykel
AA'da yer alan habere göre; uzmanlarca milattan sonra 3. yüzyıla tarihlendirilen, prehistorik dönemlerden itibaren Akdeniz havzasında, özellikle Anadolu'da ana tanrıça olarak tapınılan Kibele'nin 1700 yıllık heykelinin iki yanındaki aslanlar, doğa ve hayvanlar üzerindeki hakimiyetini sembolize ediyor.