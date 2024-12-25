Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nin yeni binası açıldı

AA

Türkiye, köklü geçmişinin mirasını yaşatarak geleceğe taşıyan adımlarla kültür ve sanat alanında yeni ufuklar açmaya devam ediyor.

Ankara'da birçok esere ev sahipliği yapan Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ne yeni bir bina daha kazandırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, restore edilerek bünyesine katılan Başkent Millet Bahçesi binasının kapılarını ziyaretçilerine açtı.

"SANATSAL FAALİYETLERİ KORUMAK AMAÇLI GALERİYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Galeri ile beraber yeni binadaki "Bir Mekan-İki Ressam"ın sergi açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Mumcu, tescilli tavla binasının, tarihsel ve kültürel özelliklerinin korunarak sanatsal faaliyetlere katkı sağlaması amacıyla galeriye dönüştürüldüğünü dile getirdi.

"SANAT HAYATINA KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Mumcu sözlerine şöyle devam etti:

Bakanlık olarak, tarihi binalarımızı restore edip işleve kazandırıp böyle güzel mekanlar haline getirmeye devam ediyoruz. Aynı özverili çalışmayı devam ettirerek sanat hayatına katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Kurulduğu 1963 yılından itibaren ulusal ve uluslararası birçok sergiye ev sahipliği yapan, zamanında rekor ziyaretçi sayısına ulaşan Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, inanıyoruz ki yeni evinde sergi ve çeşitli etkinliklerle Ankaralı sanatseverlerle buluşma noktası olmaya devam edecek

SERGİ OCAK SONUNA KADAR SÜRECEK

Sanatseverleri galerideki yeni sergi ve etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini belirten Mumcu, buranın restore sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Mumcu, konuşmasının ardından açılışa katılanlarla "Bir Mekan-İki Ressam" adlı sergiyi gezdi.

Sergi, 30 Ocak 2025'e kadar sanatseverleri ağırlayacak.