Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, yeni akademik yıla Aşık Veysel türküleri ile girdi Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü yılına atıfla oluşturulan 100 kişilik koro, UNESCO'nun 2023 yılını “Aşık Veysel Yılı” ilan etmesi dolayısıyla Türk halk ozanını türküleri eşliğinde andı.

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AA & Ensonhaber

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Dostlar Seni Unutmadı Temasıyla 2023-2024 Akademik Yılı Açılışını Aşık Veysel’e İthafen Gerçekleştirdi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Yunus Emre Sevgi Meydanı'nda gerçekleşen açılış töreninde üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin yanı sıra Ankara Güzel Sanatlar Lisesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve eğitmenleri, Ozan-Der Halk Ozanları Kültür Derneği ozanları yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü yılı dolayısıyla oluşturulan 100 kişilik koro, “100 Saz 100 Sözle Dostlar Seni Unutmadı” teması ile Aşık Veysel türkülerini seslendirdi.

Rektör Özden: "Aşık Veysel bir yıla sığmaz"

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden törende yaptığı konuşmada UNESCO’nun 2023 yılını “Aşık Veysel Yılı” olarak ilan ettiğine dikkat çekerek “Türkiye’nin müzik alanında ilk tematik üniversitesi olarak bir yıl bizim için Aşık Veysel'e yetmez, sığmaz. Aşık Veysel'e yüzlerce yıl dimağımızda yer vereceğiz” şeklinde konuştu.

"Aşık Veysel'e vefa borcumuzu ödemek için bu yola çıktık"

Üniversite olarak Türkiye Beyazay Derneği, Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’yla yapılan işbirliği çerçevesinde altı farklı etkinlikle Aşık Veysel’i anacaklarını ifade eden Rektör Özden,

Bizler birer bilim insanı olarak, birer sanatçı olarak ona olan vefa borcumuzu ödemek adına bu yola çıkmış bulunuyoruz. Bu yolda onu yâd ederken bilimle, sanatla anarak daha büyük kitlelere hitap etmek istiyoruz. Böylelikle de Veysel hakkında yapılacak yeni çalışmaların da öncülüğünü yapmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz.

dedi.

Türk sanatının birçok millete ilham oluşturduğunu söyleyen Özden, öğrencilerin sadece sazından, yayından, mızrabından güç alarak değil bu topraklarda kendilerine miras kalan kültür, bilim ve sanattan feyizle aldıkları eğitimi ileriye taşımalarını dilediğini ifade etti.

Lokman Ayva: "Aşık Veysel’in ışığını bütün dünyaya yaymaya devam edeceğiz"

Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva ise 2023 yılının Aşık Veysel yılı ilan edilmesinin onun görüşüne ve düşüncelerine ihtiyaç olduğu anlamına geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

Bütün dünya barışı, hoşgörüyü, sevgiyi Aşık Veysel’in dediği gibi yaşayabilseydi şu anda bu savaşlar olmazdı. Bizler de Beyazay Derneği olarak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile birlikte Aşık Veysel’in ışığını bütün dünyaya yaymaya devam edeceğiz.

"Aşık Veysel'i anmak, görme engelliler için ayrı bir mutluluk"

Üniversitede öğrenim gören görme engelli öğrenci Çağla Kıcır ise Aşık Veysel’in kendileri için önemine değinerek bu anlamda yapılan etkinliklerin görme engelliler için ayrı bir mutluluk ve umut kaynağı olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Muammer Taşlıova'nın açılış dersinden sonra Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Galerisinde Cumhuriyetinin Marşları Fotoblok Sergi açılışı T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı aynı zamanda serginin onursal başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal'ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Osmanlıdan Cumhuriyete geçiş döneminin müzikal anlamda ki belgeleyicisi olan marşları konu edinen sergi, yine aynı dönemlerin müzikal kültüründen nadide örnekleri de içerisinde barındırıyor.