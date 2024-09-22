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Antalya sokaklarındaki 'Venüs' heykelleri dikkat çekiyor

Antalya sokaklarındaki 'Venüs' heykelleri dikkat çekiyor Bu yıl 61'inci kez sanatseverler ile buluşacak olan Altın Portakal Film Festivali'ne sayılı günler kala kentin cadde ve sokaklarına altın rengindeki 'Venüs' heykelleri yerleştirildi.