Aramızdan ayrılan usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın 85'inci doğum yılı

İki ay önce hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın 85'inci doğum yılı...

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü oyuncu 8 Eylül 1937'de Eskişehir'de doğdu. İlk evliliğini 1964'te Güler Mocan ile yapan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu.

Evliliği kısa süren Arkın, 1970'te Betül Işıl ile evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan adlı iki oğlu dünyaya geldi.

Arkın, 1963-2021 yılları arasında 330 sinema filmi, dizi ve tiyatro oyununda rol aldı. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile çevirdiği birçok aşk filminde başrolü paylaştı ve yakışıklı esas jön rollerine hayat verdi.

İyi rollerde oynadı

Arkın; Malkoçoğlu, Kara Murat ve Battal Gazi gibi birçok tarihî filmde yenilmez kahramanı ve toplumsal filmlerin iyi kalpli, yiğit direnişçisi, yardımsever ve adaletli karakterlerini canlandırdı.

Aralarında Deli Şahin, Dünyayı Kurtaran Adam, Gırgır Ali ve Son Kahramanlar gibi birçok filmin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Arkın; Küskün Çiçek, Vatandaş Rıza ve Kartal Murat gibi filmlerin yapımcısı olarak yer aldı.

Cüneyt Arkın, Medrano Sirki dahil birçok sirkte çalışan Arkın, binicilik ve karate'de uzmanlaştı ve burada öğrendiği teknikleri sinemada kullandı. Dublör kullanmadığı için tehlikeli sahnelerde pek çok kez kemikleri kırıldı, omuriliği zedelendi ve sakatlandı.

"İpekyolu'nun Superman'i"

Şair ve yazar Cemal Süreya'ya göre Arkın, "İpekyolu'nun Superman'i ve Fransız oyuncu Jean Marais'in Fantoma dizisindeki yansıması idi. Halit Refiğ için ise, "İlk filmlerinde Alain Delon, aksiyon filmlerde ise Avrupalılar ve kendisi için Burt Lancaster'a benziyordu".

Bol ödüllü sanatçı

İlk kez 1969 yılında İnsanlar Yaşadıkça filmi ile 6. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. 1972'de Yaralı Kurt filmi ile Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı.

Cüneyt Arkın öldü

2021 yılında sinema kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görülen Arkın, 28 Haziran 2022'de İstanbul'da 84 yaşında hayatını kaybetti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.