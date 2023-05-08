Arjantinli sanatçılardan Aşık Veysel türküsü Arjantinli sanatçıların yer aldığı proje kapsamında müzisyenler, yerel enstrümanlarıyla Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" adlı eserini Türkçe seslendirdi.

AA

Büyük halk ozanı Aşık Veysel, vefatının 50. yılında yurt içi ve dışında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle anılıyor. Arjantinli sanatçılar, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" adlı ünlü eserini Türkçe seslendirdi.

Başkent Buenos Aires'te, Tango Jazz Ouartet, Eduardu Tami, Lola Barrios Exposito, Carla Algeri, Silvia İtaliano ve gitarist Serkan Yılmaz'ın yanı sıra sanatçı ve müzik gruplarının yer aldığı projede, Arjantin'in farklı kentlerinden birçok sanatçı, büyük ozan için bir araya geldi.

Aşık Veysel'in evrenselliğine vurgu yapan Lola Barrios Exposito, şunları dedi:

"Dünyanın en büyük ozanlarından"

"Aşık Veysel, bence dünyanın en büyük ozanlarından biridir, paradoksal bir şekilde körlüğüne rağmen görmesini, resmetmesini ve anlatmasını bilen bir sanatçıdır. Aşık Veysel bizi davet ediyor, hayatı, güzelliği ve aşkı sormaya davet ediyor."

Uzun İnce Bir Yoldayım parçası seslendirildi

Exposito, ozanın "Uzun İnce Bir Yoldayım" isimli eserinin kendisini derin şekilde etkilediğini ve hayatın, sanatın, her şeyin içinde güzelliği bulduklarını belirtti.