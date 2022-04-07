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- Atatürk dizisinde Emma Watson rüzgarı esecek
Atatürk dizisinde Emma Watson rüzgarı esecek
Yıldız oyuncu Emma Watson, Disney Plus’ın Atatürk dizisinde Aras Bulut İynemli ile kamera karşısına geçecek.
- Haber Merkezi
- 07.04.2022 - 09:10
Haziran ayında Türkiye'de izleyiciyle buluşacak olan Disney Plus’ın merakla beklenen projelerinin başında Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisi geliyor.
Mehmet Ada Öztekin’in yönetmen koltuğuna oturacağı dizide yerli oyuncuların yanı sıra yabancı starlar da rol alacak.
Emma Watson da var
Harry Potter ile yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Emma Watson, İynemli ile birlikte kamera karşısına geçecek.