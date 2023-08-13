Atatürk'ün sevdiği şarkılar albümde toplanacak

"Atatürk" dizisinin Disney'de yayınlanmama kararının yankıları devam ederken, Atatürk'ü anlatan bir başka proje daha hayata geçiriliyor.
“Yemen Türküsü”nden “Vardar Ovası”na, “Fikrimin İnce Gülü”nden “Sarı Zeybek”e Atatürk’ün en sevdiği şarkılar albümde toplanacak.
Atatürk’ün manevi kızının vasiyeti yerine getirilecek
Müzik yapımcısı Murat Yıldırım, 2012 yılında vefat eden Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatape’nin vasiyeti üzerine özel bir albüm hazırladığını duyurdu.
“Vasiyet” adlı albümde “Ah Bu Gönül Şarkıları”, “Yemen Türküsü”, “Vardar Ovası”, “Fikrimin İnce Gülü”nün de aralarında olacağı 9 şarkı yer alacak.
Ünlü sanatçılara seslendirme için teklif götürüldü
Ön hazırlık çalışmaları devam eden projede eserleri seslendirmeleri için Ülkü Adatepe’nin önerdiği Ajda Pekkan, Candan Erçetin, Cem Adrian ve Seçil Heper gibi sanatçılara teklif götürüldü.
Atatürk'ün şiiri de albümde olacak
Albümde ayrıca, dünya çapında tanınmış bir sanatçı ile bir Türk şarkıcının düetinin yanı sıra sürpriz bir ismin seslendireceği Atatürk’ün Ülkü Adatepe’ye yazdığı şiir de yer alacak.
Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler
Yanık Ömer
Kırmızı Gülün Âli Var
Sobalarında Guru da Meşe Yanıyor Efem
Çökertmeden Çıktımda Halilim
Mehrali Bey Ağıtı
Ata Barı
Mızıka Çalındı Düğünmü Sandın
Köroğlu Solağı
Dağlar Dağlar Alişimin Kaşları Kare
Sarı Zeybek
Havada Bulut Yok
Kışlalar Doldu Bugün
Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa