Atatürk'ün sevdiği şarkılar albümde toplanacak Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatape’nin vasiyeti üzerine, Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler albüm haline getirilecek.

AA & Ensonhaber

"Atatürk" dizisinin Disney'de yayınlanmama kararının yankıları devam ederken, Atatürk'ü anlatan bir başka proje daha hayata geçiriliyor.



“Yemen Türküsü”nden “Vardar Ovası”na, “Fikrimin İnce Gülü”nden “Sarı Zeybek”e Atatürk’ün en sevdiği şarkılar albümde toplanacak.

Atatürk’ün manevi kızının vasiyeti yerine getirilecek

Müzik yapımcısı Murat Yıldırım, 2012 yılında vefat eden Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatape’nin vasiyeti üzerine özel bir albüm hazırladığını duyurdu.

“Vasiyet” adlı albümde “Ah Bu Gönül Şarkıları”, “Yemen Türküsü”, “Vardar Ovası”, “Fikrimin İnce Gülü”nün de aralarında olacağı 9 şarkı yer alacak.

Ünlü sanatçılara seslendirme için teklif götürüldü

Ön hazırlık çalışmaları devam eden projede eserleri seslendirmeleri için Ülkü Adatepe’nin önerdiği Ajda Pekkan, Candan Erçetin, Cem Adrian ve Seçil Heper gibi sanatçılara teklif götürüldü.

Atatürk'ün şiiri de albümde olacak

Albümde ayrıca, dünya çapında tanınmış bir sanatçı ile bir Türk şarkıcının düetinin yanı sıra sürpriz bir ismin seslendireceği Atatürk’ün Ülkü Adatepe’ye yazdığı şiir de yer alacak.

Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler

Yanık Ömer

Kırmızı Gülün Âli Var

Sobalarında Guru da Meşe Yanıyor Efem

Çökertmeden Çıktımda Halilim

Mehrali Bey Ağıtı

Ata Barı

Mızıka Çalındı Düğünmü Sandın

Köroğlu Solağı

Dağlar Dağlar Alişimin Kaşları Kare

Sarı Zeybek

Havada Bulut Yok

Kışlalar Doldu Bugün

Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa